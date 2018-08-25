Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных‍

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила грузинское село Одзиси на границе с Южной Осетией и осмотрела в бинокль российскую военную базу, расположенную в нескольких сотнях метров от населенного пункта, сообщает журнал Bild.

В ходе двухдневной поездки по Закавказью канцлер посетила Грузию с целью обсуждения двусторонних отношений. На встрече со студентами Тбилисского университета политик высказалась относительно будущего членства республики в ЕС и затронула тему конфликта 2008 года.

На официальном ужине выступил грузинский ансамбль, который исполнил любимую песню канцлера о моряках. На видео запечатлено, как Меркель с удовольствием подпевает исполнителям. Кроме того, премьер Грузии Мамука Бахтадзе подарил политику картину 17-го века, которая пропала во время Второй мировой войны из Дрезденской галереи.

Напомним, в августе 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Абхазию и Южную Осетию. В результате инцидента погибли мирные граждане и российские миротворцы. Россия признала независимость республик 26 августа 2008 года.