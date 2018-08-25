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Рубрика: В мире

Белый дом аннулировал помощь Палестине

Текст: Андрей Васильев

В американской администрации в пятницу объявили об отмене выделения более 200 миллионов долларов на помощь палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа, отмечает AFP.

"По просьбе президента мы перенаправим более 200 миллионов долларов, изначально запланированных для программ на Западном берегу и в секторе Газа, на приоритетные программы в других местах", - сказал высокопоставленный чиновник государственного департамента, не уточняя, на какие цели пойдут эти средства.

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По его словам, "расходование средств будет произведено в соответствии с национальными интересами США". В Госдепе пояснили, что "приняли во внимание проблемы, стоящие перед международным сообществом в оказании помощи Газе, контроль над которой движением ХАМАС угрожает жизни ее жителям и усугубляет и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию в ней".

В январе этого года Соединенные Штаты резко сократили свой вклад в Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Отношения между Вашингтоном и Палестинской национальной администрацией были заморожены после того, как Дональд Трамп объявил в конце 2017 года об одностороннем признании Иерусалима в качестве столицы Израиля. Палестинцы отказались от каких-либо контактов с администрацией США и отрицают ее роль посредника в мирных переговорах с Израилем.

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