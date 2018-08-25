Боевики в Сирии спланировали химатаку с помощью Запада

Минобороны России сообщило о новой "химической" провокации, которую боевики готовятся провести в Сирии с помощью своих западных покровителей.

Официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что по информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, в провинции Идлиб террористы запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (раньше ее знали как "Джабхат ан-Нусра") хотят организовать химатаку против мирного населения. В применении средств массового поражения, естественно, тут же обвинят сирийские правительственные войска.

"Для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены 8 ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура", - уточнил российский генерал.

Он добавил, что в район предполагаемой диверсии уже прибыла группа экстремистов. Накануне они прошли специальную подготовку - правильно обращаться с отравляющими веществами их научили представители британской частной военной компании "Олива".

По данным Минобороны РФ, перед террористами поставлена задача: после акции имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок".

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - сообщил Конашенков.

С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец с управляемым ракетным оружием "Саливанс" ВМС США, который имеет на борту 56 крылатых ракет. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса "воздух - поверхность"

- Косвенным подтверждением подготовки Соединенными Штатами вместе с союзниками очередного акта агрессии против Сирийской Арабской Республики служат сделанные в минувшую среду, 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством, - напомнил официальный представитель Минобороны РФ. - Таким образом, действия западных стран, вопреки публичным заявлениям, направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии.

Ранее российские военные неоднократно обнародовали данные о готовящихся в Сирии провокациях боевиков с отравляющими веществами. И на основе документальных свидетельств доказывали, что войска Асада не применяют химоружие. Более того, имевшиеся в распоряжении сирийской армии средства ОМУ были полностью уничтожены под международным контролем. Что, впрочем, не помешало американцам нанести 7 апреля прошлого года ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат, в результате чего погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек получили ранения.

Эту удар США выдали за акт возмездия правительственным войскам Сирии после якобы имевшей место химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Характерно, что международное расследование данного инцидента в тот момент еще не было завершено. А подлинность послуживших основанием для удара материалов западных СМИ о применении отравляющих веществ в Хан-Шейхуне вызывали у специалистов большие сомнения. Так, после их внимательного изучения в российском Генштабе пришли к выводу, что видеосъемки последствий "химатаки", скорее всего, сфабрикованы.