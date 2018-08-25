Чемпион по боксу отправил в нокаут авиадебошира

Двукратный чемпион Франции по боксу в полусреднем весе Тарик Сахибеддин отправил в нокаут возмутителя спокойствия на борту авиакомпании Lufthansa рейса Мюнхен - Париж, сообщают французские СМИ.

Скандаливший пассажир угрожал открыть двери лайнера, если его не пустят к пилотам. Путешественники подумали, что самолет захватили террористы. Однако, как оказалось, ситуация была не столь серьезной. Нетрезвый гражданин всего лишь добивался новой порции спиртного.

Хулигану не повезло встретиться с настоящим чемпионом по боксу, который летел в отпуск с женой. Пьяного мужчину связали подоспевшие стюарды, после чего лайнер по инструкции вернулся в аэропорт Мюнхена.