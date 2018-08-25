Член президиума Боснии: Нельзя допустить ухудшения отношений с Россией

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич заявил, что Российская Федерация - важный политический и экономический партнер Республики Сербской и БиГ. В этой связи крайне важно разобраться и постараться объяснить Москве, почему писателю Захару Прилепину был запрещен въезд в страну.

"С учетом того, что с Россией и Республика Сербская, и БиГ имеют отличные дружеские отношения, а речь идет о стране - гаранте Дейтонских мирных соглашений, ожидаю ясную позицию компетентных органов в отношении данного случая", - подчеркнул Иванич.

Министр иностранных дел БиГ Игор Црнадак подтвердил, что он ознакомлен с официальной нотой российской стороны и приступил к сбору соответствующей информации.

"Самое позднее в понедельник мы направим запрос в Комитет по надзору за работой спецслужб...и попросим информацию по данной ситуации, а они в свою очередь свяжутся с Агентством разведки и безопасности. Как только получим ответ, то сразу ознакомим с ним российское посольство в БиГ", - сообщил министр.

Между тем президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в пятницу, что руководство РС не позволит ряду боснийских политиков незаметно для общественности ввести санкции в отношении Российской Федерации. Он также добавил, что Москва является многолетним другом не только Баня-Луки, но и Сараево. Это, по его словам, неоднократно было продемонстрировано за время после подписания Дейтонских мирных соглашений в 1995 году, положивших здесь конец кровопролитию.

"Настаиваем на том, чтобы до конца разобраться, кто и по каким причинам спровоцировал скандал с писателем Захаром Прилепиным накануне визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Баня-Луку", - подчеркнул политик, добавив, что не допустит, чтобы "некоторые политики в угоду неким посольствам в Сараево тихо ввели санкции в отношении России".

Милорад Додик накануне подписал указ о награждении российского писателя Захара Прилепина Орденом Негоша первой степени.

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.