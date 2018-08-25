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25.08.2018 13:35
Рубрика: В мире

Городской совет Кале отменил фестиваль веганов из-за угроз мясников

Текст: Андрей Васильев

Городской совет Кале отменил фестиваль веганов, который был запланирован на 8 сентября. Организаторы опасаются угроз, исходящих от "охотников и мясников", сообщает Le Monde.

На своей странице в Facebook организаторы заявили о том, что мэр Кале, Наташа Бушар, "приняла это решение на основании того, что охотники и производители мясной продукции планируют совместную акцию против веганов, которая способна нарушить общественный порядок".

В заявлении самой Наташи Бушар говорится о том, что мэрия отменила это событие, чтобы "гарантировать общественную безопасность и не подвергать посетителей, партнеров и организаторов выставки риску".

Фото: depositphotos.com
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Напомним, что во Франции в последнее время произошла серия конфликтов между мясниками и веганами. Последние провели серию нападений на мясные лавки. Президент Французской конфедерации производителей мясной продукции Жан-Франсуа Гихард 2 июля обратился в министерство внутренних дел Франции, требуя от правоохранителей обеспечить спокойную работу ремесленников. Он также выразил беспокойство тем, что французские СМИ уделяют "чрезмерное внимание вегетарианскому образу жизни".

Со своей стороны, веганские активисты отвергают обвинения в насилии, которое предъявляют им мясники.

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