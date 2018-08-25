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25.08.2018 11:38
Рубрика: В мире

Количество погибших от разрушения домов в Иране достигло 10 человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Число жертв в Иране от разрушения жилых домов в результате взрыва бытового водонагревателя достигло десяти человек. Об этом сообщило информагентство ISNA со ссылкой на представителей службы неотложной медицинской помощи.

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По его данным, взрыв водонагревателя привел к разрушению трех жилых построек недалеко от города Мешхед на северо-востоке Ирана. В результате трагедии шесть человек погибли на месте, еще четыре скончались по дороге в больницу.

В настоящее время в медицинских учреждениях находятся пять пострадавших, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что от взрыва была разрушена двухэтажная жилая постройка, из-за чего погибли три человека.

В мире Ближний Восток Иран
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