Количество погибших от разрушения домов в Иране достигло 10 человек

Число жертв в Иране от разрушения жилых домов в результате взрыва бытового водонагревателя достигло десяти человек. Об этом сообщило информагентство ISNA со ссылкой на представителей службы неотложной медицинской помощи.

По его данным, взрыв водонагревателя привел к разрушению трех жилых построек недалеко от города Мешхед на северо-востоке Ирана. В результате трагедии шесть человек погибли на месте, еще четыре скончались по дороге в больницу.

В настоящее время в медицинских учреждениях находятся пять пострадавших, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что от взрыва была разрушена двухэтажная жилая постройка, из-за чего погибли три человека.