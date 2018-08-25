Масштабный пожар под Берлином спровоцировали поджигатели

Более шестисот человек приняли участие в тушении пожара в районе Берлина. Площадь возгорания составила свыше четырехсот гектаров. В спасательной операции участвовали также вертолеты бундесвера и водометы полиции, сообщает газета Tagesspiegel.
Огонь вспыхнул в среду возле города Тройенбрицен в пятидесяти километрах от столицы Германии и стал стремительно распространяться из-за жары и ветра. Спасательная операция проходит в тяжелых условиях. Огнеборцы не могут добраться до некоторых районов из-за боеприпасов времен Второй мировой войны в лесах Бранденбурга.
В связи с угрозой распространения огня были эвакуированы пятьсот жителей городов Фронсдорф, Клаусдорф и Тифенбруннен. Они размещены во временных пунктах приема. Некоторые граждане смогли вернуться к своим очагам. Кроме того, в связи со спасательными работами временно прекращено движение электричек, информировало управление железной дороги Ostdeutsche Eisenbahn.
"Пока удалось отстоять дома местных жителей. Потребуется дополнительное время для ликвидации возгорания", - заявил премьер земли Бранденбург Дитмар Войдке. По его словам, пожар причинил значительный материальный ущерб.
Полиция проводит расследование причин пожара. Специалисты не исключают, что бедствие было спровоцировано поджогом: пламя занялось одновременно в нескольких местах в лесу.
Feuer bei Berlin: Riesiger Waldbrand unter Kontrolle https://t.co/i36QrzmZ5z pic.twitter.com/BT698ik4vA— Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) 25 августа 2018 г.
Gerade eben erreichten uns Bilder vom #Waldbrand bei #Berlin #Treuenbrietzen #Jueterbog. Die Feuerwehr berichtet von offenen Flammen, #Feuer nicht unter Kontrolle. Hier zur Vorhersage https://t.co/yETr1BlcoE@rbb24 @rbbFernsehen @NonstopNewsTeam @radioBERLIN @FwPotsdam pic.twitter.com/JfsptgV46n— Unwetterzentrale (@uwz_de) 25 августа 2018 г.