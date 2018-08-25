Минюсту поручили разобраться с жалобами на питание беременных заключенных

Правительство поручило Минюсту разобраться с ситуацией вокруг питания осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также для осужденных, являющихся инвалидами 1 и 2 групп.

"В связи с сегодняшними публикациями в прессе, пресс-служба правительства обращает внимание, что постановлением от 18 апреля 2018 года №471 Минюсту и Минпромторгу предписано установить повышенные - а не пониженные - нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также для осужденных, являющихся инвалидами 1 и 2 групп. Конкретные нормы питания устанавливаются ведомственными приказами (а не постановлениями правительства). В связи с публикациями в прессе по данной теме, правительством даны указания Минюсту разобраться в ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы правительства (цитата по ТАСС).

Ранее Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Федеральную службы исполнения наказаний проверить информацию о жалобах беременных женщин, содержащихся в московском СИЗО-6, на прекращение получения спецдиеты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на аппарат детского омбудсмена.

Представители уполномоченного отметили, что нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в исправительных или воспитательных колониях, организовано по нормам, установленным приказом министерства юстиции России №48 от 2016 года. При этом нормы питания для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, меньше, чем те, что применяются в колониях, кроме норм для грудных детей, так как они обеспечиваются питанием по нормам Минздрава.

Как уточняет РИА Новости, дополнительное питание, которое было ранее предусмотрено постановлением правительства РФ №205, будет включено в единые нормы для осужденных и подследственных, содержащихся в СИЗО. ФСИН России разработан проект приказа, который призван ликвидировать диспропорцию и уравнять нормы питания для подозреваемых и осужденных из числа указанных категорий, в настоящее время документ проходит межведомственное согласование.