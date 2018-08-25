"Ной Травел" пообещал вывезти детей из Болгарии

Сегодня должна разрешиться ситуация, сложившаяся вокруг "Турово" и компанией "Ной Травел". Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, два дня назад билетный брокер "Турово" сообщил о невозможности выписать авиабилеты, приобретенные туристами с 24 августа. Всего билетами не могут воспользоваться 2,7 тысячи туристов. Большая часть из них должна лететь домой после отдыха в Болгарии. Все они приобретали, в основном через иные онлайн-агентства, авиабилеты у "Турово". Эта компания присутствует в реестрах "Турпомощи" и Ростуризма, хотя не формирует собственный турпродукт.

У "Турово" возникли проблемы из-за финансовых разногласий с туроператором "Ной Травел", который является консолидатором рейсов авиакомпании Bulgaria Air.

В свою очередь в "Ной Травел" сообщили, что у компании "Турово" сформировался долг в сумме 220 тысяч евро, и в Турово это подтверждают.

В результате у туристов сейчас есть лишь маршрутные квитанции, а не билеты, и воспользоваться ими нельзя. Сложнее всего тем, кто уже выехал в Болгарию, а вернуться не может. Цена новых билетов сейчас высока - порядка 35 тысяч рублей.

"Ной Травел" сообщил, что готов вывезти из Болгарии 110 детей, которые отдыхали там в оздоровительном лагере, послезавтра, 27 августа. Возможно, ответ на вопрос появится после совещания в Ростуризме, которое должно состояться сегодня, сообщает АТОР.