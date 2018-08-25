Посетителям форума "Армия-2018" предлагают реанимировать робота

Новости

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе 13:55
Городской совет Кале отменил фестиваль веганов из-за угроз мясников 13:35
"Ной Травел" пообещал вывезти детей из Болгарии 13:22
Юго-Восточную хорду в Москве запустят через пять лет 13:20
На строительство военных городков потратят 119 миллиардов рублей 13:00
В Улан-Удэ самолет ошибочно сел на строящуюся полосу 12:35
Как купить хорошую машину за 300 000 рублей 12:33
Власти Москвы заявили о скором запуске "розовой" ветки метро 12:27
Косачев предупредил об опасности постановки очередной "химатаки" в Сирии 12:24
МВД задержало банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей 12:07
Собянин открыл фестиваль "Спасская башня" 11:52
Боевые фрегаты Черноморского флота войдут в Средиземное море 11:45
Жители двух столиц потратили на отпуск менее 10 тысяч рублей на человека 11:40
Количество погибших от разрушения домов в Иране достигло 10 человек 11:38
ГАЗ рассказал о премьере беспилотных "ГАЗель NEXT" 11:30
В Лондоне незадачливый вор нокаутировал напарника 11:20
Рябков заявил о возможной грубой провокации в отношении Сирии 11:10
В Туле возбуждено дело о гибели четырех человек в ДТП 11:04
В ГИБДД показали, как выглядят новые водительские права с микрочипом 10:48
В Уфе четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме 10:37
Илон Маск: Tesla останется публичной компанией 10:29
Под Брянском в ДТП с фурой погибли три человека 10:28
Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных‍ 10:24
Ученые назвали "самый вредный" продукт 10:20
Для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
25.08.2018 11:56
Рубрика: Власть

Посетителям форума "Армия-2018" предлагают реанимировать робота

Текст: Юрий Гаврилов
Многочисленные посетители военно-технического форума "Армия-2018", которые приедут в Подмосковье в эти субботу и воскресенье, могут попробовать себя в неожиданном качестве - военно-полевого хирурга, которому необходимо оказать экстренную помощь роботу-манекену с очень символичным именем - Адам.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Исключительно реалистичная физиологическая модель пациента, предназначенная для подготовки армейских эскулапов, представлена на стенде Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Робот-манекен максимально близко копирует костно-мышечную структуру человек, даже обладает ее с подвижностью в основных суставах. К тому же он обтянут искусственной кожей, по тактильным ощущениям схожую с человеческой.

Фото: AFP PHOTO / ABU AMAR AL-TAFTANAZ
Минобороны РФ: В Сирии готовят инсценировку "применения химоружия"

Адам и его "коллеги" служат своеобразным тренажером для подготовки будущих военных медиков. На них отрабатывают приемы сердечно-легочной реанимации, непрямой массаж сердца, интубацию трахеи, дефибрилляцию, внутривенное введение жидкости, установку внутрикостной иглы для кровезамещения.

Робота-манекена подключают к компьютеру, который выдает различные сценарии спасения пациента, в том числе самые драматические. Адам терпеливо переносит все манипуляции медиков, а при неправильных или неумелых действиях обучаемых начинает кричать и даже закатывает глаза. Для еще большей реалистичности внутри робота размещены емкости с симуляторами биологических жидкостей - крови, слюны, пота.

Рост Адама тоже человеческий -183 см, вес - 70 кг. Физиологическая конструкция робота-манекена имитирует телосложение взрослого мужчины в возрасте 40-50 лет. Адама придумали и изготовили в России. Но он и его "коллеги" пользуются успехом не только у курсантов и слушателей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). Роботов-манекенов используют при обучении иностранцев и поставляют за рубеж.

Рассекречены фотографии подбитых немецких танков на Курской дуге
Первые танки и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
Власть Безопасность Армия Правительство Министерство обороны Форум "Армия - 2018"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев предупредил об опасности постановки очередной "химатаки" в Сирии
Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных‍
Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем "Механика Погодина"
Вашингтон обеспокоен решением ЕС выделить 20,7 миллиона долларов Ирану
NYT: Затруднения возникли в работе американской разведки в России