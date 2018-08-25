Посетителям форума "Армия-2018" предлагают реанимировать робота

Многочисленные посетители военно-технического форума "Армия-2018", которые приедут в Подмосковье в эти субботу и воскресенье, могут попробовать себя в неожиданном качестве - военно-полевого хирурга, которому необходимо оказать экстренную помощь роботу-манекену с очень символичным именем - Адам.

Исключительно реалистичная физиологическая модель пациента, предназначенная для подготовки армейских эскулапов, представлена на стенде Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Робот-манекен максимально близко копирует костно-мышечную структуру человек, даже обладает ее с подвижностью в основных суставах. К тому же он обтянут искусственной кожей, по тактильным ощущениям схожую с человеческой.

Адам и его "коллеги" служат своеобразным тренажером для подготовки будущих военных медиков. На них отрабатывают приемы сердечно-легочной реанимации, непрямой массаж сердца, интубацию трахеи, дефибрилляцию, внутривенное введение жидкости, установку внутрикостной иглы для кровезамещения.

Робота-манекена подключают к компьютеру, который выдает различные сценарии спасения пациента, в том числе самые драматические. Адам терпеливо переносит все манипуляции медиков, а при неправильных или неумелых действиях обучаемых начинает кричать и даже закатывает глаза. Для еще большей реалистичности внутри робота размещены емкости с симуляторами биологических жидкостей - крови, слюны, пота.

Рост Адама тоже человеческий -183 см, вес - 70 кг. Физиологическая конструкция робота-манекена имитирует телосложение взрослого мужчины в возрасте 40-50 лет. Адама придумали и изготовили в России. Но он и его "коллеги" пользуются успехом не только у курсантов и слушателей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). Роботов-манекенов используют при обучении иностранцев и поставляют за рубеж.