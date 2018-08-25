Юго-Восточную хорду в Москве запустят через пять лет

В ближайшие несколько лет в Москве появится транспортное кольцо, состоящее из нескольких трасс: Северо-Восточной, Северо-Западной хорд и Южной рокады. Строительство новой, Юго-Восточной хорды, может занять порядка пяти лет, заявил в субботу журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца года закончим проект планировки территории по всей Юго-Восточной хорде, - уточнил заммэра. - После этого определимся, каким будет объем сноса и перекладки коммуникаций. Тогда и назовем точные сроки реализации проекта".

Ранее уже озвучивалась информация о том, что новая хорда протянется с юга на восток примерно на 40 километров. Трасса позволит вывести значительный поток транспорта за пределы ТТК и Садового кольца.