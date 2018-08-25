МВД задержало банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

Сегодня в МВД сообщили о задержании четырех человек, которые подозреваются в проведении операций по незаконному обналичиванию средств. По данным полиции, граждане создали сеть фиктивных фирм, через счета которых проводились и улетучивались крупные суммы.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность группы пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве. Как утверждают правоохранители, подпольная организация действовала с 2013 по 2017 год.

"В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-"однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов", - рассказывают в МВД. - За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15 процентов. Доход от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей".

То есть 300 миллионов - это процент организаторов схемы. Всего же через счета фирм прошло более миллиарда рублей. Остальное унесли в кейсах клиенты.

"По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отметила Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицией были задержаны четверо подозреваемых.

"На территории Московского региона по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты печати и учредительные документы фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - рассказывают в полиции.

"В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Ирина Волк.

Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.