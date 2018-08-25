На ВДНХ прошло шествие участников "Спасской башни"

Свыше тысячи музыкантов и танцоров, выступающих на XI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", устроили масштабное шоу на ВДНХ.

Шествие участников - традиция, в прошлые годы для нее выбирали разные места в Москве, включая центр: Тверскую.

Дефиле на главной выставке страны оказалось удачной идеей. Шествие растянулось от Площади Промышленности (это там, где космическая ракета) до входа, собрав несколько тысяч зрителей. Открывали процессию оркестр волынок и барабанов, завершали мексиканцы - 130 знойных сеньорит и колоритных кабальеро из "Банды Монументаль".

Самые популярные мелодии и ритмы имели российское происхождение: военные оркестры Шри-Ланки и королевской гвардии Оманаи играли "Калинку" и "Катюшу". Итальянские берсальеры (высокомобильные части пехоты Италии) играли попури из военных маршей, в которых каждая армия услышит что-то знакомое.

Оркестр карабинеров принца княжества Монако вообще маршировал под "Прощание славянки" собственного исполнения. Хотя на Красной площади взрывал трибуны композицией из "Звездных войн" и "Игры престолов".

... Шоу продолжалось больше часа. После чего большинство участников на автобусах переместились на Красную площадь: готовиться к вечернему вступлению. Но не все. Еще долго народ делал селфи с гостями в удивительных нарядах. Голландские велосипедисты прогуливались по ВДНХ в чудных деревянных башмаках.