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25.08.2018 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском ребенок погиб при взрыве гранаты

Текст: Денис Передельский (Курская область)

В Курской области полиция проводит проверку по факту взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны, в результате которого погиб девятилетний мальчик.

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По данным пресс-службы регионального управления МВД, происшествие произошло накануне вечером в поселке Генеральский Железногорского района.

Предварительно установлено, что предмет, похожий на боевую гранату времен Великой Отечественной войны, был найден в овраге тремя игравшими мальчиками.

Один из них, девятилетний ребенок, взял гранату в руки и уронил. Произошел взрыв. Сообщается, что мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. К сожалению, его жизнь спасти не удалось.

Другие ребята получили более легкие ранения. После взрыва территория была оцеплена, саперы проверили ее на наличие боеприпасов. По факту происшествия проводится проверка.

"Напоминаем взрослым, что необходимо провести беседы со своими детьми, - говорят в УМВД. - Любые подозрительные предметы надо обходить стороной, не трогать их и уж тем более не брать в руки".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
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