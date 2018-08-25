Слепаков ответил Шнурову предложением сходить в Третьяковку

Артист Семен Слепаков записал музыкальный ответ лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на клип "Не хочу быть москвичом".

Местом действия в клипе Слепакова стала Москва-река. Проплывая по ней на корабле, он упрекнул воспевающего Санкт-Петербург оппонента в том, что тот при первой же возможности приезжает на заработки в Белокаменную.

Кроме того, Слепаков привел в пример поэта Сергея Есенина, писавшего в Москве, а покончившего собой в Северной столице. Похожая судьба была и у Александра Пушкина. В итоге Слепаков сделал вывод, что "для творческой натуры лучше уж Москва, чем Питер", и пригласил Шнурова в Третьяковку и парк "Зарядье".

Клип Слепакова собрал на его канале в YouTube 176 тысяч просмотров за 9 часов. У "Не хочу быть москвичом" Шнурова за 6 дней уже 5,3 млн просмотров.