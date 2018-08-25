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25.08.2018 15:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Парк развлечений "Остров мечты" примет посетителей в следующем году

Текст: Сергей Жуков
Детский парк развлечений в Нагатинской пойме планирует принять первых посетителей в следующем году. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев стройплощадку.

Крупнейший в Европе и Азии парк развлечений "Остров мечты", который многие уже прозвали русским Диснейлендом, строится на месте бывшей заброшенной территории. По словам мэра, площадка вдали от центра выбрана неслучайно - новый парк создаст на карте новую точку притяжения и повысит статус соседних районов. Городу, считает Собянин, не хватает тематического парка мирового уровня. И он будет востребован, поскольку в московском регионе проживают около двух миллионов детей и подростков."Много было разных проектов, к сожалению, ни один из них не состоялся, - добавил градоначальник. - "Остров мечты" возводится на средства инвесторов, но город будет помогать с транспортной доступностью. Проспект Андропова перегружен, поэтому мы открыли станцию метро "Технопарк" и станции МЦК. Плюс через проспект пройдет пешеходный переход с траволатором, обустроим набережную и соединим через мост с Печатниками". В перспективе, добавил Собянин, здесь появится Бирюлевская линия подземки, которая соединит южную часть города с парком.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Первых посетителей "Остров мечты" рассчитывает увидеть у себя в будущем году. А пока же тут вовсю идет стойка. Каркас главного здания уже готов, четко вычерчивается и башня, которая украсит вход в тематический парк. Благоустроена центральная аллея. Как рассказал инвестор Амиран Муцоев, через два месяца начнутся фасадные работы, примерно тогда же приступят к установке аттракционов - 20 из 37 уже доставлены в Москву.

Парк, напомним, займет почти 100 га - это 26 футбольных полей. Огромный комплекс поделят на несколько тематических зон: спортивную, детскую, семейную, интерактивную и парковую. Ядром "Острова мечты" станет детский парк развлечений, который в отличие от многих зарубежных аналогов будет крытым. Аттракционы, включая американские горки с мертвой петлей, разместятся под огромным прозрачным куполом, а значит, кататься там можно будет в любую погоду. Рядом появятся прогулочные зоны, спортплощадки, велодорожки и гигантский кинотеатр. А отдохнуть от шума аттракционов, да и от самих детей, родители смогут в ландшафтном парке. Там разобьют прогулочные аллеи с деревьями и цветами, световыми и танцующими фонтанами. Инвесторы планируют высадить три тысячи деревьев: ели, березы, клены, рябины, черемуху и яблони.

Обустроят в парке и променад, где каждый сможет оказаться за рубежом и прогуляться по улицам европейских и американских городов. Проектировщики разработали макеты 100 зданий, в том числе Колизея, храма Святого Семейства в Барселоне. А вот героев советских мультфильмов -Чебурашку, крокодила Гену, кота Матроскина - дети здесь не увидят. Причина - коммерческие разногласия инвестора с "Союзмультфильмом". На смену в итоге придут другие ростовые куклы - персонажи сказок "Снежная королева”, "Маугли" и других.

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