Специальный редакционный проект
25.08.2018 05:08
Рубрика: Общество

МЧС предупредило жителей Приморья о возможном опасном явлении

Текст: Ольга Журман

О дополнительных подъемах уровня воды на 1,2 - 2,2 метра на реках Раздольная, Борисовка, Казачка, Комаровка, Раковка, Амба, Цукановка, предупредило ГУ МЧС по Приморскому краю.

Это связано с повышенной водностью рек и прогнозируемыми интенсивными дождями на юге края.

Подъемы уровня воды возможны на реках Октябрьского, Надеждинского, Хасанского муниципальных районов и Уссурийского городского округа, паводковая обстановка значительно усложнится. Специалисты МЧС ожидают подтопления сельхозугодий, перемывы участков дорог, угрозу подтопления низменных участков, низководных мостов и дамб.

Фото: depositphotos.com
Тайфуны принесут на побережье Приморья волны четырехметровой высоты

Между тем в поселке Смоляниново вновь затопило объезд аварийного моста, который был отремонтирован 17 августа после последнего тайфуна. Из-за дождей уровень реки поднялся до критических отметок, и вода пошла через дорогу. Теперь весь транспорт, направляющийся в Находку, вынужден вновь делать крюк через город Партизанск.

Дожди шли на юге края накануне и всю ночь на 25 августа. Местами продолжаются в субботу.

Специалистами Главного управления в связи с полученным прогнозом организовано взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, созданы запасы для ликвидации возможных ЧС и происшествий.
 

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