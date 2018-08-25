Туристы из КНР не смогли вернуться на родину из-за паводка в Приморье

В Приморье затоплен проезд к селу Полтавка и расположенному в нем одноименному пункту пограничного пропуска. В связи с этим 800 туристов из Китая перенаправлены в другой пункту пропуска - Пограничный, сообщает пресс-служба администрации края.

По информации Примгидромета, с 21 по 25 августа в Полтавке выпало больше всего осадков по краю - 115 процентов от месячной нормы.

После ливней, прошедших по краю минувшей ночью, дорожная обстановка ухудшилась сразу в нескольких муниципалитетах, заблокирован проезд к нескольким населенным пунктам. Так, нельзя проехать из Владивостока в Находку по традиционной трассе.

По информации директора краевого департамента сельского хозяйства Андрея Бронца, сейчас уточняется площадь пострадавших от наводнения сельхозугодий.