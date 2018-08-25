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25.08.2018 18:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Федор Чалов спас ЦСКА от поражения в Казани

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА едва не потерпел второе поражение в новом сезоне. В матче пятого тура Премьер-лиги армейцы сыграли вничью с "Рубином" (1:1), уступая по ходу поединка.

В интервью перед встречей главный тренер "красно-синих" Виктор Гончаренко подчеркнул, что он очень доволен своей командой. И что на данный момент главная задача - создать команду. Хотя и результат имеет важное значение.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
"Рубин" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча чемпионата России

Все уже потихоньку привыкают к тому, что ЦСКА далеко не в каждом матче можно причислить к фаворитам. В паре с "Рубином" эксперты отдавали предпочтение как раз казанцам. Все же коллектив Курбана Бердыева играл дома.

Впрочем, первый шанс забить был у ЦСКА. Это новичок армейцев Никола Влашич мощно приложился по мячу с линии штрафной, но попал в перекладину. Буквально в следующей же атаке хозяева открыли счет: забил Дмитрий Полоз.

Игра резко поменялась во второй половине. Особенно после выхода на замену форварда "красно-синих" Федора Чалова. Именно Чалов сравнял счет, забив на 67-й минуте. Этот гол стал последним в матче.

В турнирной таблице у ЦСКА с "Рубином" в активе по шесть очков. Они сравнялись с "Краснодаром" и "Динамо", которые идут на пятом и шестом местах соответственно.

Объявлены составы "Спартака" и "Динамо" на московское дерби
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