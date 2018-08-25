В Уфе четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме

В ночь на 25 августа в Калининском районе Уфы сгорел деревянный дом. Спасателей МЧС вызвал сосед. Когда с огнем удалось справиться, пожарные обнаружили останки четырех человек.

Точной информации о том, кем они были, пока нет. Скорее всего, двое из них - хозяева дома, мужчины 75 и 50 лет, а также гости, отец и сын, 41 и 13 лет соответственно. Они приехали из Иглинского района, чтобы помочь в строительстве нового дома.

Сейчас на месте трагедии работают следователи-криминалисты. Предполагается, что возгорание могло вызвать короткое замыкание в электропроводке. Так это или нет, станет ясно по результатам доследственной проверки. Причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в региональном следственном управлении регионального СК.