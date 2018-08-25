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25.08.2018 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Эльбрусе нашли тело погибшей 30 лет назад туристки

Текст: Ирина Поволоцкая (Черкесск)

На Эльбрусе на высоте 4 тысячи метров обнаружили тело альпинистки, которая, предположительно, погибла 30 лет назад.

В горах Северной Осетии нашли тела пропавших альпинистов

Погибшую женщину при восхождении нашла группа туристов, которые затем сообщили о своей находке спасателям. По информации ТАСС, спасатели Карачаево-Черкесии уже эвакуировали тело.

При погибшей находился паспорт, по которому и была установлена ее личность. Документ оформлен на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области. Там же оказался и авиабилет на 10 апреля 1987 года на рейс из Москвы в Минеральные Воды.

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