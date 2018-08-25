На Эльбрусе нашли тело погибшей 30 лет назад туристки

На Эльбрусе на высоте 4 тысячи метров обнаружили тело альпинистки, которая, предположительно, погибла 30 лет назад.

Погибшую женщину при восхождении нашла группа туристов, которые затем сообщили о своей находке спасателям. По информации ТАСС, спасатели Карачаево-Черкесии уже эвакуировали тело.

При погибшей находился паспорт, по которому и была установлена ее личность. Документ оформлен на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области. Там же оказался и авиабилет на 10 апреля 1987 года на рейс из Москвы в Минеральные Воды.