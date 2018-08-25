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25.08.2018 13:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На строительство военных городков потратят 119 миллиардов рублей

Текст: Владислав Куликов

В будущем году на развитие военной инфраструктуры будет потрачено 119 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, присутствовавший на церемонии приведения к присяге курсантов первого курса Военно- медицинской академии в Санкт-Петербурге.

"У нас большое количество планов, - заявил Тимур Иванов. - На программу капитального строительства и развития инфраструктуры в рамках государственной программы вооружения на 2018 - 2027 годы заложен 1 триллион рублей. В первую очередь эти денежные средства предназначены на синхронизацию поставок вооружения, военной техники и строительство соответствующей необходимой инфраструктуры под указанную технику. В этом году на эти цели заложено 117 млрд, в следующем году порядка 119 млрд рублей, в рамках этого бюджета мы осуществляем нашу деятельность".

Заместитель министра сообщил также, что военное ведомство планирует модернизацию исторических корпусов Военно- медицинской академии в городе на Неве.

Фото: Минобороны РФ
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"По Военно-медицинской академии мы постоянно занимаемся развитием: академия будет дополнительно дооснащаться многопрофильная клиника, которая уже работает полноценно, но на территории академии существуют и исторические здания, которые также подлежат реставрации и переоснащению", - сказал агентству ТАСС Иванов, отметив, что Минобороны уделяет особое внимание корпусам, являющимся объектами исторического и архитектурного наследия Петербурга.

Также он рассказал, что в 2020 году планируется завершить создание военной инфраструктуры для перевода Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. По его словам, в рамках поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Дагестан принято решение о строительстве жилья для нужд военнослужащих Каспийской флотилии, включая всю необходимую социальную инфраструктуру.

"Это касается и детских садов, и школ, и поликлиник, которые обеспечивают в рамках автономности необходимый комфорт для проживания военнослужащих, - пояснил Тимур Иванов. - План работ у нас на три года - 2018, 2019 и 2020 - с учетом всей инфраструктуры, которую планируется создать для обеспечения Каспийской флотилии, но решение боевых задач начнется уже в конце этого года".

Он особо подчеркнул, что завершение первого этапа создания инфраструктуры, который завершится в 2018 году, позволит перебазировать более половины боевых судов флотилии.

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