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25.08.2018 17:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Отец Виктора Цоя назвал блефом историю с продажей паспорта сына

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Отец знаменитого рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя Роберт Цой назвал блефом всю историю с попыткой продать с аукциона паспорт его сына.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Петербуржец выставил на аукцион документы и рукописи Виктора Цоя

Напомним, изначально объявление о продаже личных документов, записной книжки и автографов двух песен Цоя (одна из них - знаменитая "Перемен!", а другая вообще не была издана и сохранилась только в виде текста с нотами) было размещено на сайте Avito (сейчас оно закрыто).

- Я считаю, что вся эта история с паспортом - это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение, - приводит слова Роберта Цоя РИА Новости.

Впрочем, по словам самого владельца редких документов, никакого обмана тут нет. В юности он жил напротив Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна. Виктор Цой порой заходил к нему в гости и, похоже, однажды забыл на холодильнике паспорт, книжку с телефонами знакомых и черновики песен.

- Они завалились за холодильник. Во всяком случае, я обнаружил их не в 1985 году, когда проходили наши встречи, а только семь лет спустя, в 1992, во время ремонта, - рассказал "РГ" владелец документов Дмитрий.

Подлинность находки подтвердил Аукционный дом "Литфонд". Торги пройдут 11 или 20 сентября.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Виктор Цой
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