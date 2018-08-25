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25.08.2018 15:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Google признал Чикатило "выдающимся выпускником" РГУ

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)
Фото: depositphotos.com Фото: скриншот Google
Фото: скриншот Google

Южный федеральный университет отправил жалобу в Goоgle с просьбой исключить серийного убийцу Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".

Фото: Алена Ларина/РГ
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РГУ существовал с 1915 по 2006 годы, затем был реорганизован в ЮФУ. Чикатило действительно учился в вузе на филологическом факультете, и пользователи соцсетей заметили, что при поиске в Goоgle это имя значится в списке выдающихся выпускников.

Как только об этом стало известно в ЮФУ, вуз тут же отправил в компанию официальную просьбу исправить перечень.

- Мы обратили внимание сотрудников Google, что Чикатило - опасный преступник и маньяк и не является, как они утверждают, выдающимся выпускником, - пояснили "РГ" в пресс-службе вуза.

В ЮФУ отметили, что на кафедре юрфака у них трудился знаменитый советский и российский психиатр, профессор Александр Олимпиевич Бухановский, стараниями которого был составлен психологический портрет Чикатило. Его создание во многом помогло поиску и задержанию опасного преступника.

Пока никакого ответа от компании в ЮФУ не получили.

Справка "РГ"

Серийный убийца и маньяк Андрей Чикатило в 1978-1990 годах совершил 53 доказанных убийства: его жертвами стали 21 мальчик, 14 девочек и 18 совершеннолетних женщин. Поиски маньяка начались с 1983 года. Так как больше всего жертв находили по маршруту электропоезда Ростов-на-Дону - Зверево, уголовное дело назвали "Лесополоса". Круг подозреваемых был широк. За годы следствия накопилась информация о 48 тысячах человек, на спецучет поставили почти шесть тысяч.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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