Рябков заявил о возможной грубой провокации в отношении Сирии

Москва не исключает, что в ближайшее время возможна грубая провокация в отношении Сирии и предостерегает США от новых опрометчивых шагов в САР, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни",- особо отметил Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, российская сторона продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в области возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

"То, что западники не хотят в этом участвовать, лишний раз подтверждает, что у них совсем другие цели - и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске", - комментирует Рябков.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон угрожал нанесением по сирийским правительственным войскам более мощного, чем прежде удара, утверждают источники делового агентства Bloomberg.