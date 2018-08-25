Россияне не погибли при пожаре в китайском Харбине

Среди погибших при пожаре в гостинице с термальными источниками в китайском городе Харбин россиян не было. Об этом заявил представитель генконсульства РФ в Китае.

Напомним, возгорание произошло в гостинице с термальными источниками. Пламя вспыхнуло в четырехэтажном кирпично-бетонном здании. В результате случившегося погибли 18 человек. О трагедии сообщило агентство "Синьхуа".

Город Харбин, столица северной китайской провинции Хэйлунцзян, пользуется популярностью у туристов с Дальнего Востока России.