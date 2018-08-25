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25.08.2018 18:35
Рубрика: Экономика

Ryanair разрешит бесплатно брать на борт только маленькую сумку

Текст: Татьяна Шадрина

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair объявила об изменении правил провоза ручной клади и багажа. Уже с ноября этого года по самому низкому тарифу можно будет взять с собой в полет всего лишь одну маленькую сумочку. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Фото: depositphotos.com
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Возможность взять с собой 10-килограммовый багаж обойдется в десять евро, 20-килограммовый - в 25 евро.

В авиакомпании уверены, что 60 процентов клиентов Ryanair не почувствуют изменений, так как 30 процентов из них уже покупают услугу "Priority Boarding" (где в ее стоимость входит большее количество багажа), а 30 процентов и сейчас летают с небольшой сумкой в ручной клади. Ryanair ожидает, что из оставшихся 40 процентов их клиентов, затронутых новыми правилами, переключатся на "Priority Boarding" или на путешествие с небольшой сумкой.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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