"Спартак" - "Динамо" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

В центральном матче пятого тура чемпионата России нас ждет классическое футбольное противостояние - "Спартак" сыграет с "Динамо".

Старт первенства "красно-белые" могут записать себе в актив (чего не скажешь про вылет из Лиги чемпионов). Подопечные Массимо Карерры обыграли "Оренбург" (1:0), сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0), а затем выиграли у "Анжи" (1:0) и "Краснодара" (1:0).

"Динамо" же долго не могло победить. Команда Дмитрия Хохлова трижды сыграла вничью: с "Арсеналом" (0:0), "Рубином" (1:1) и "Уралом (1:1). Лишь в минувшем туре "бело-голубым" удалось разгромить "Уфу" - 3:0.

Кстати, наставник динамовцев заявил, что не боится сегодняшнего соперника.

"Уважаем все команды, но матч со "Спартаком", конечно, стоит особняком. Никакого страха не испытываем", - отметил он.

Онлайн-трансляция матча "Спартак" - "Динамо" начнется 25 августа в 19:00 по московскому времени.