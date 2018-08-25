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Рубрика: В мире

NYT сообщила о замолчавших информаторах США в РФ

Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится о внезапном молчании ключевых тайных осведомителей спецслужб США в России. По данным газеты, которая ссылается на источники в разведывательной службе Соединенных Штатов, информаторы затаились в результате активных действий российской контрразведки.

Оказать влияние на американских шпионов, по версии СМИ, могло дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Кремль называет данные обвинения бездоказательными.

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Прекращение выхода осведомителей на связь оставило Вашингтон в неведении относительно намерений РФ в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. "В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением", - рассказал бывший агент ЦРУ Джон Сафер.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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The New York Times отмечает, что Соединенные Штаты продолжают собирать данные, передаваемые по различным каналам связи. Также для информаторов есть возможность встречаться со своими кураторами из ЦРУ в третьих странах. Между тем в управлении данную информацию не комментируют.

В США обвиняют Россию во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. В Вашингтоне заявляют, что "русские хакеры" якобы похитили и опубликовали корреспонденцию демократов, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.

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