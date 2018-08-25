Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится о внезапном молчании ключевых тайных осведомителей спецслужб США в России. По данным газеты, которая ссылается на источники в разведывательной службе Соединенных Штатов, информаторы затаились в результате активных действий российской контрразведки.

Оказать влияние на американских шпионов, по версии СМИ, могло дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Кремль называет данные обвинения бездоказательными.

Прекращение выхода осведомителей на связь оставило Вашингтон в неведении относительно намерений РФ в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. "В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением", - рассказал бывший агент ЦРУ Джон Сафер.

The New York Times отмечает, что Соединенные Штаты продолжают собирать данные, передаваемые по различным каналам связи. Также для информаторов есть возможность встречаться со своими кураторами из ЦРУ в третьих странах. Между тем в управлении данную информацию не комментируют.

В США обвиняют Россию во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. В Вашингтоне заявляют, что "русские хакеры" якобы похитили и опубликовали корреспонденцию демократов, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.