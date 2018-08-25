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25.08.2018 06:42
Рубрика: В мире

Трамп подверг резкой критике генпрокурора Сешнса

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп в пятницу начал новую унизительную атаку на генерального прокурора - министра юстиции США Джеффа Сешнса, которого наблюдатели ранее называли одним из его ближайших союзников. Он опубликовал несколько "твитов", в которых в той или иной форме подверг критике этого ультраконсерватора, при этом называя его только по имени, сообщает AFP.

Эти послания, по оценке экспертов, показывают степень раздражения главы Белого дома фактом ведущегося спецкомиссией Роберта Мюллера расследования по поиску "российского следа" в его предвыборной кампании.

"Иди Джефф, ты можешь это сделать", - написал Трамп, намекнув на возможную добровольную отставку министра юстиции. Президент США упрекнул его в том, что министр юстиции не возбудил судебные иски против Хиллари Клинтон, "Фонда Клинтон" и некоторых из ее демократических союзников, а также обвинил Сешнса его в том, что он не прекратил расследование специального прокурора Роберта Мюллера по подозрению в сговоре между кампанией Трампа и Москвой. По мнению американского лидера, обвинения в российском сговоре "действительно ничто по сравнению с тем, что сделала Хиллари Клинтон". "Это так несправедливо, Джефф!", - написал Трамп.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп рассказал о своей возможной отставке

Глава Белого дома также заявил о том, что министерство юстиции "подвержено неоправданному влиянию политических соображений" и призвал Сешнса "взглянуть на все факты коррупции с другой стороны".

Напомним, что работа спецкомиссии Роберта Мюллера, которую Дональд Трамп называет "охотой на ведьм", была инициирована в обход Сешнса, который был поставлен в известность об этом де-факто первым заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном. Этот убежденный республиканец теперь в глазах Трампа считается человеком, симпатизирующим демократам.

Непрекращающиеся атаки Дональда Трампа на Джеффа Сешнса, бывшего конгрессмена, по оценке экспертов, вызвали острую полемику на Капитолийском холме. "Информация для тех, кто считает, что единственный способ защитить Мюллера - сохранить Джеффа Сешнса на посту министра юстиции навсегда: я этому не верю", - заявил Линдси Грэм, республиканский сенатор, близкий к Дональду Трампу. "Президент имеет право на министра юстиции, которому он доверяет", - заключил Грэм.

"Джефф - хороший человек (...), но я действительно думаю, что он иногда немного застенчив, и немного более агрессивная позиция была бы важна для следующего министра юстиции", - заявил в пятницу член палаты представителей, республиканец Марк Уокер в эфире Fox News.

Другие конгрессмены-республиканцы, напротив, выразили возмущение идеей принудительного ухода в отставку Джеффа Сешнса. "Было бы очень-очень-очень плохой идеей уволить министра юстиции, потому что он не ведет себя как политик, это не его работа, его работа должна быть верна конституции и верховенству закона", - заявил консервативный сенатор Бен Сассе. Еще один сенатор-республиканец Джон Корнин подчеркнул: "Было бы плохо для президента, плохо для министерства юстиции, если бы он (Сешнс) был бы отправлен в отставку в этих обстоятельствах".

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Трамп уличил своего бывшего адвоката во лжи

Поддержали Сешнса издавна не питающие симпатий к нему демократы. Как отмечают эксперты, в их глазах он превратился в крепость, защищающую следователей Роберта Мюллера от нападок главы Белого дома. "Если президент будет действовать внезапно, попытавшись избавиться от него, Рода Розенштейна или специального прокурора Мюллера, это будет иметь серьезные последствия для позиций Трампа в конгрессе", - заявил сенатор-демократ Крис Кун.

Напомним, что ранее сам Сешнс в ответ на критику со стороны Трампа заявил о том, что на своем посту руководствуется не политическими соображениями, а принципами верховенства закона.

Дональд Трамп заговорил о "маккартизме"
В мире США Дональд Трамп
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