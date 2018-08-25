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25.08.2018 10:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали "самый вредный" продукт

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты из Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета заявили, что одним самых вредных продуктов является популярное кокосовое масло, так как оно содержит более 80% насыщенных жиров, опережая по вредности свиное сало (39%) и говяжий жир (50%).

Фото: Depositphotos.com
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То есть оно активнее "аналогов" провоцирует образование "плохого" холестерина, закупорку сосудов, сердечные заболевания и другие недуги.

По словам профессора Гарварда Карин Михелс, кокосовое масло, которое, кстати, три четверти американцев считают полезным, является "одним из худших продуктов, которые только можно съесть", передает Business Insider.

Между тем, за последние четыре года в Великобритании продажи кокосового масла выросли в 16 раз, в США, например, в 2015 году объем продаж кокосового масла составил 229 миллионов долларов.

Ученые не пояснили, стоит ли использовать кокосовое масло в косметических целях. Результаты их работы выявили негативное влияние на организм жирного продукта именно в результате употребления его в пищу.

Справка "РГ"

Суточная норма потребления насыщенных жиров у мужчин не должна превышать 30 граммов, у женщин - 20 граммов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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