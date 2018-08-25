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25.08.2018 19:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые обнаружили у человека новый "микроорган"

Текст: Оксана Грибанова

Структуру под названием "субкапсулярный пролиферативный очаг" нашли в организме человека исследователи из австралийского Института медицинских исследований Гарвана. "Микроорган" помогает иммунной системе запоминать и бороться с инфекциями.

Фото: depositphotos.com
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В частности, структура ответственна за мгновенное обнаружение иммунной системой повторного заражения организма уже известными ему вредоносными микроорганизмами.

По словам ведущего автора работы Три Фана, быстрая реакция организма на инфекцию жизненно важна, так как опасные бактерии способны удваиваться каждые 20-30 минут.

Впервые крошечный "микроорган" с помощью двухфотонного лазерного микроскопа над лимфатическим узлом обнаружили у грызунов. Позже ученые нашли структуру и в теле человека, передает Science Alert.

Кстати

Ранее специалисты из США заявили о присутствии теле человека ранее неизвестного "органа", который представляет собой сетку из микроскопических каналов в соединительной ткани, и может быть связан с развитием раковых заболеваний.

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