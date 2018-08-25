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25.08.2018 08:39
Рубрика: В мире

Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

Текст: Александр Саможнев

Министерство финансов Украины разместило облигации внешнего государственного займа на 725 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

По некоторым данным, средства заняты под 9,10-9,15 процента годовых. Эксперты называют размещение ценных бумаг вынужденным.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В период с 2015 по 2017 год Киев получил четыре транша на более чем восемь миллиардов долларов.

Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017 года, однако пока этого не произошло. Выделение средств увязывается с повышением цен на газ для населения. В Киеве на это не идут в связи с предстоящими в 2019 году президентскими выборами.

Фото: vesti.ru
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В ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам. Правительство должно вернуть к концу 2019 года почти десять миллиардов долларов только валютного долга. Независимые эксперты VoxUkraine отмечают, что у Киева "нет ресурсов для погашения плановых платежей по государственному долгу в ближайшие несколько лет. Это создает риск объявления правительством банкротства, что вызовет девальвацию гривны и закрытие для Украины внешних рынков заимствований на долгие годы".

В этой связи власти Украины намерены просить МВФ принять новую трехлетнюю программу финансовой помощи. Не исключено, что эти вопросы будут обсуждаться во время визита миссии фонда в Киев в начале сентября.

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