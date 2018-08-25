В Болгарии 15 человек погибло в ДТП с туристическим автобусом

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Болгарии на автотрассе София - Своге. Автобус, перевозивший туристов, врезался в четыре автомобиля и перевернулся. В результате аварии 15 человек погибли, 27 ранены.

Как передает портал News, возможной причиной ДТП стала плохая видимость из-за непогоды. Но официальную версию в МВД пока не называют.

По данным сайта Novini, президент страны Румен Радев отменил свое участие в торжествах в городе Габрово, посвященных 141-й годовщине героических боев на Шипке в Русско-турецкой освободительной войне.