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25.08.2018 19:08
Рубрика: В мире

В ЛНР предотвратили подрыв электроподстанции

Самодельное взрывное устройство найдено и обезврежено у электрической подстанции в районе авторынка в Луганске в пятницу, 24 августа.

Как сообщили в субботу в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР, снаряд был начинен металлическими элементами - обрезками труб и арматуры. Отмечается, что при взрыве устройство могло не только повредить оборудование и обесточить часть города, но и привести к жертвам среди мирного населения.

ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ЛНР

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены первичные данные о причастности к попытке совершения диверсии украинских спецслужб", - сообщили в МВД.

Там добавили, что провести диверсию предполагалось в день независимости Украины 24 августа, но этим планам сбыться было не суждено.

"Своими действиями Украина лишний раз подтверждает, что уже давно стала террористическим государством, способным действовать лишь подло из тени", - говорится на сайте МВД ЛНР.

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