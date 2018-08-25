В Лондоне незадачливый вор нокаутировал напарника

В Лондоне вор нокаутировал сообщника кирпичом, пытаясь разбить стеклянную дверь торгового помещения. Видеозапись происшествия выложена в YouTube.

На кадрах видно, как трое молодых людей подъезжают к магазину на мотоцикле. Один из грабителей случайно промахнулся и попал в голову напарника. Тот рухнул на землю. Отчаянные попытки привести его в чувство не увенчались успехом.

А в это время на место происшествия подоспел охранник. Ворам пришлось срочно уносить ноги и бросить раненого компаньона.

Между тем Национальная статистическая служба выявила значительный рост уровня преступности в Великобритании. По состоянию на март, в стране было совершено почти пять миллионов преступлений. Это на 10 процентов больше, чем в тот же период прошлого года.