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25.08.2018 18:50
Рубрика: Общество

В России появится регистр пациентов с тяжелой бронхиальной астмой

Текст: Ирина Невинная
В России стартовала работа по созданию регистра пациентов с тяжелой бронхиальной астмой, который поможет сделать лечение индивидуально направленным и, следовательно, более эффективным.

Бронхиальная астма - серьезное заболевание, которое в некоторых случаях, если больной не получает своевременную помощь, может привести к летальному исходу. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире этим заболеванием страдают около 235 миллионов человек.

Распространено заболевание и в России. "В последние годы происходит безусловный прогресс в области диагностики и лечения бронхиальной астмы, однако не теряет своей актуальности ряд вопросов терапии, в особенности касающихся проблемы достижения контроля над заболеванием, - сказал завкафедрой пульмонологии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова, председатель Московского отделения Российского респираторного общества, профессор Андрей Белевский. - При недостаточно эффективном лечении бронхиальная астма может значительно снижать качество жизни пациентов, а в ряде случаев приводить к госпитализации в отделение интенсивной терапии и даже становиться причиной смерти. Особенно остро стоит вопрос диагностики и лечения тяжелой бронхиальной астмы… Рост заболеваемости и затрат на лечение приводят к увеличению бремени этой болезни для бюджета здравоохранения и самих пациентов, что делает ее серьезной медицинской и социальной проблемой".

Фото: Depositphotos.com
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Российское респираторное общество выступило с инициативой создать регистр пациентов, больных тяжелой бронхиальной астмой, ведь сегодня данных об истинном уровне заболеваемости в нашей стране нет. Его цель - не только провести полный "учет" таких больных, но и провести наблюдательное исследование качества получаемой ими терапии.

Главными исследователями проекта стали д.м.н., профессор А.С. Белевский, заведующий кафедрой пульмонологии ФУВ ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова МЗ РФ, председатель Московского отделения "РРО", и д.м.н. Н.М. Ненашева, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО Российская академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ. Техническим оператором регистра выступило ООО "Региональная Система Медицинской Информатизации".

"Знание реальной распространенности заболевания в России позволит оценить масштаб проблемы и осуществить фенотип-специфическую терапию пациентов не только на основании клинических, но и биологических маркеров, - пояснила одна из главных исследователей проекта, профессор кафедры клинической аллергологии Российской академии непрерывного профобразования Минздрава России Наталья Ненашева. - Речь идет, в том числе, и о таргетной терапии препаратами моноклональных антител, для того, чтобы повысить качество жизни больных и избежать неоправданных затрат".

В проекте уже задействованы 200 пульмонологов и аллергологов, в течение пяти лет их число вырастет до 300, в регистр планируется включить не менее 7 000 пациентов в 30 городах России.

Общество Здоровье
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