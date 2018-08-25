В России зарегистрированы первые электронные закладные

Важная новость для тех, кто купил квартиру по ипотеке, уже выплачивает или собирается брать ипотеку- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировала первые электронные закладные. Самые первые ипотечные сделки с применением электронных закладных только что оформлены Сбербанком в Тюмени и банком "Российский капитал" в Москве и Тюмени.

Закладная на квартиру по ипотеке - это ценный документ, подтверждающий право владельца бумаги на имущество, обремененное ипотекой. Иными словами, закладная подтверждает залоговые права банка при оформлении ипотеки. Эта ценная бумага является гарантией интересов финансового учреждения, и оформляется она в банке, обычно во время подписания ипотечного договора.

Сама электронная закладная - это так называемая "бездокументарная" - ценная бумага, которая по форме и содержанию не отличается от обычной в бумажном виде. При этом срок ее оформления значительно сокращается.

Для оформления закладной по ипотеке нужны кредитный договор, договор купли-продажи, оценка имущества. Закладная является обязательством клиента погасить долг перед банком. Теперь закладная будет создаваться и в электронном виде.

А не смогут ли этим документом воспользоваться мошенники? Корреспонденту "РГ" в Росреестре объяснили так. Электронное взаимодействие защищено через специальные каналы связи. А вот с бумагой могут произойти самые разные, иногда крайне неприятные истории. У цифровых документов есть еще один весомый плюс: их, в отличие от бумаги, невозможно потерять или украсть. Каждая закладная должна храниться и учитываться в специальных депозитариях. Бумажные документы могут попасть в руки мошенников, и они могут это как-то использовать. В случае с электроникой - такие сценарии исключены. Поэтому реализация проекта по электронной закладной: это очередной шаг на пути к повышению безопасности сделок с недвижимостью для нашего населения.

Возможность применения электронной закладной предусмотрена изменениями в закон "Об ипотеке". А их инициатором и основным разработчиком выступил Центробанк России. Для возможности реализации нововведений Минэкономразвития России при участии Росреестра сформирована нормативная правовая база, которая регламентирует порядок использования электронных закладных и их форму. Разработанные Минэкономразвития России подзаконные акты зарегистрированы Минюстом России.

В ведомстве объясняют - в условиях развития электронной регистрации ипотеки внедрение электронной закладной позволит заемщикам и сотрудникам кредиторов полностью отказаться от посещения МФЦ для подачи на регистрацию и получения зарегистрированных документов при покупке гражданами жилья с помощью ипотечного кредита или при рефинансировании заемщиками своих кредитов.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель Министра экономического развития России - руководитель Росреестра

Росреестр развивает электронное взаимодействие с кредитными организациями в целях сокращения сроков оформления ипотеки и повышения безопасности сделок с недвижимостью. Возможность оформления электронной закладной при ипотечных сделках - это еще один шаг к формированию цифровой экономики".

Николай Васев, директор Дивизиона "ДомКлик" Сбербанка

- Мы рады сообщить, что первая электронная закладная, дающая возможность ускорения регистрации залога при жилищном кредитовании, успешно зарегистрирована Росреестром. Благодаря развитию электронного взаимодействия с Росреестром и интеграции с его сервисами Сбербанк смог одним из первых подключиться к данному цифровому проекту. Оформление электронной закладной позволит сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность сделок с недвижимостью.

Артем Федоров, председатель правления банка "Российский капитал"

Внедрение электронной закладной создает возможность для того, чтобы кредиторы смогли сделать процесс ипотечного кредитования полностью электронным, от подачи заявки на кредит, до покупки жилья и сопровождения кредита. Переход на работу с электронными закладными позволит банку повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения времени на взаимодействие с органами государственной регистрации, сократить операционные расходы на учет и хранение закладных, а также исключить расходы банка и партнеров на получение закладных из Росреестра и последующую транспортировку к месту их хранения".