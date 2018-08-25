В США россиянина Никулина допросят по делу "о вмешательстве в выборы"

В США продолжаются попытки поиска виновных во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В этой связи следователи намерены допросить российского гражданина Валерия Никулина, который по утверждению американцев, был причастен в взлому социальный сетей LinkedIn и Dropbox, сообщает деловое агентство Bloomberg.

"Прокуроры хотят понять, что Никулин знает о вмешательстве в выборы", - рассказал неназванный источник агентства в Министерстве юстиции США.

Напомним, в октябре 2016 года Никулин был задержан по линии Интерпола в Чехии и в марте текущего года выдан США.

Россия также его разыскивала за незаконное извлечение средств граждан в социальных сетях. Суд над россиянином должен состояться в январе 2019 года.