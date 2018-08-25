Вашингтон обеспокоен решением ЕС выделить 20,7 миллиона долларов Ирану

"Неправильным посланием в неправильное время" назвал решение Евросоюза выделить Ирану 20,7 миллиона долларов для расширения экономических отношений специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, этот пакет финансовой помощи позволит иранскому режиму "по-прежнему пренебрегать нуждами своего народа".

"Евросоюз и Соединенные Штаты должны совместно искать долгосрочное решение, которое действительно поддержит иранский народ и нивелирует угрозу безопасности со стороны властей Ирана в регионе", - заявил Хук, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что ранее Еврокомиссия в интересах бизнесменов Старого света приняла решение заблокировать на территории европейского объединения все американские санкции в отношении Ирана. Кроме того, в Брюсселе распорядились о выделении пакета финансовой помощи Тегерану в размере 18 миллионов евро (20,7 миллиона долларов). Всего помощь ИРИ со стороны Евросоюза в перспективе достигнет 50 миллионов евро.