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Рубрика: В мире

Вице-премьер Италии подтвердил готовность сократить взносы в бюджет ЕС

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо в своем Facebook заявил о готовности уменьшить взносы в бюджет ЕС из-за миграционного кризиса. По его словам, Евросоюз не уважает соглашения и не выполняет свои обязательства.

Фото: Александр Борисов/РГ
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Ди Майо отметил, что партия "Движения "5 звезд", которую он возглавляет, больше не намерена выделять Евросоюзу 20 миллиардов евро в год, передает ТАСС. Этим он дал понять, что партия не станет голосовать за закон о госбюджете, предусматривающий финансирование ЕС.

Луиджи Ди Майо пригрозил приостановкой выплат в бюджет ЕС, если партнеры Рима не примут беженцев с борта корабля итальянской береговой охраны Diciotti.

Напомним, 15 августа корабль береговой охраны Diciotti подобрал в мальтийских территориальных водах 177 терпящих бедствие мигрантов. Но Мальта отказалась их принимать. В настоящее время Diciotti находится в сицилийском порту Катания. Беженцев не выпускают с корабля, из-за чего они объявили голодовку, а обстановка на борту стала напряженной. Рим настаивает, чтобы беженцы сразу были распределены по европейским странам.

Между тем представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн заявил, что угрозы итальянской стороны прекратить выплачивать взносы в бюджет ЕС "неконструктивны".

В мире Европа Италия Международные организации Европейский союз Беженцы в Европе
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