Власти США обвинили 19 иностранцев в незаконном голосовании

В США 19 иностранцев, не являющихся американскими гражданами, незаконно проголосовали на выборах президента страны в 2016 году. Среди обвиняемых - выходцы из стран Латинской Америки, Европы, Азии и Африки.

Прокуратура обвиняет их в том, что они незаконно потребовали американское гражданство. Для этого злоумышленники лгали или подделывали документы, передает ТАСС.

Правонарушителям грозит до шести лет тюремного заключения и штраф в 350 тысяч долларов. По словам представителей американского минюста, расследование подобных нарушений на выборах продолжается.