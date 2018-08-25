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25.08.2018 11:00
Рубрика: Экономика

Заставят ли дачников в новом году сносить строящиеся дома

Текст: Ольга Игнатова
"Российская газета" уже писала о нововведениях, ожидающих дачников после 1 января 2019 года, когда вступят в силу поправки в Градостроительный кодекс. Именно с этого времени в России вводится единый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах. Дачникам, решившим приступить к строительству новых домов, нужно будет наравне с теми, кто строит индивидуальные жилые дома в поселениях, подавать уведомления о начале и об окончании строительства.

Уведомления подаются в администрацию конкретного района или муниципального образования, или поселковую администрацию, в ведении которой находятся земля, на которой в свою очередь располагается садоводческое товарищество.

Необходимо будет не просто подать уведомление, в котором прописываются основные параметры будущей стройки, которая не должна превышать трех этажей в высоту или 20 метров, но и дождаться разрешения от администрации. Чиновники могут и отказать, и вернуть уведомление, если застройщик превысил градостроительные нормы или у него не в порядке правоустанавливающие документы на земельный участок. А если начать стройку, не дождавшись подтверждения уведомления, то это уже будет считаться самовольным строительством, чреватым впоследствии проблемами.

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
Как зарегистрировать право собственности на построенный дом

Управляющий директор "Метриум Премиум" Илья Менжунов напоминает, что для контроля местности сейчас уже во многих регионах используются дроны, делающие фотосъемку. А земли, на которых располагаются СНТ, находятся в ведении органов районного и местного управления. Они наделяются полномочиями о сносе самовольной постройки или по приведению ее в соответствии с градостроительными нормами. Но - после решения суда.

Поэтому, как считает юрист Евгений Корчаго, лучше всего не спешить с новым строительством и действовать по закону. Но что делать дачникам, которые уже начали стройку? Таких - миллионы. Им тоже нужно после 1 января 2019 года подавать в администрацию уведомление о начале строительства? А если этого не сделать - не заставят ли сносить строящийся дом? Ведь ограничения по высотности (не выше трех этажей начнут действовать тоже с нового года).

Фото: Никита Митюнин
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- Все зависит от того, получал ли человек в действующем порядке разрешительную документацию, - поясняет "Российской газете" руководитель практики "Земля. Недвижимость. Строительство" юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Евгений Пугачев. - Если человек перед началом строительства индивидуального жилого дома или садового дома получил в установленном порядке разрешение на строительство, то направлять уведомление, предусмотренное вносимыми изменениями, нет никакой необходимости. Им и так уже соблюдены нормы действующего законодательства, а вносимые изменения не будут иметь обратной силы и распространяться на отношения, возникшие до их вступления в силу. Но, если человек приступил к строительству, не оформив никаких градостроительных документов в соответствии с действующим порядком, то для госорганов этот человек к строительству не приступал и с высокой вероятностью для легализации постройки потребуется направление уведомления и прохождения процедуры, предусмотренной вносимыми изменениями. Соответственно, нужно будет корректировать параметры стройки, если они выходят за рамки  нововведений.

Фото: Depositphotos.com
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Евгений Корчаго уточняет, что на строительство нового объекта как на землях для индивидуального жилищного строительства, так и в дачных объединениях нужно получать разрешение. В нем указываются параметры будущего объекта, его предназначение, конкретное месторасположение. И такое разрешение опять же выдает местная администрация. Этот порядок действует уже более года.

Построить баню, беседку, сарай или асфальтировать дорожку можно без всяких разрешений и уведомлений. И в следующем году ничего не изменится.

По завершении строительства (через месяц после окончания стройки) надо снова подавать уведомление в администрацию с приложением технического плана садового дома и ждать ответное уведомление о соответствии стройки требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Местная администрация обязана предоставить такой документ в течение 7 дней. При этом, как администрация будет проверять, что дачник настроил, - не забота самого застройщика. Его задача уведомить, что стройка завершена. Важный момент: подать документы на регистрацию дачи в собственность после 1 января следующего года дачник самостоятельно уже не сможет. Регистрация собственности на дом происходит в порядке межведомственного обмена через местную администрацию - после выдачи уведомления о соответствии. Администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр для регистрации собственности.

Экономика Недвижимость Земля
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