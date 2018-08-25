Заставят ли дачников в новом году сносить строящиеся дома

Уведомления подаются в администрацию конкретного района или муниципального образования, или поселковую администрацию, в ведении которой находятся земля, на которой в свою очередь располагается садоводческое товарищество.

Необходимо будет не просто подать уведомление, в котором прописываются основные параметры будущей стройки, которая не должна превышать трех этажей в высоту или 20 метров, но и дождаться разрешения от администрации. Чиновники могут и отказать, и вернуть уведомление, если застройщик превысил градостроительные нормы или у него не в порядке правоустанавливающие документы на земельный участок. А если начать стройку, не дождавшись подтверждения уведомления, то это уже будет считаться самовольным строительством, чреватым впоследствии проблемами.

Управляющий директор "Метриум Премиум" Илья Менжунов напоминает, что для контроля местности сейчас уже во многих регионах используются дроны, делающие фотосъемку. А земли, на которых располагаются СНТ, находятся в ведении органов районного и местного управления. Они наделяются полномочиями о сносе самовольной постройки или по приведению ее в соответствии с градостроительными нормами. Но - после решения суда.

Поэтому, как считает юрист Евгений Корчаго, лучше всего не спешить с новым строительством и действовать по закону. Но что делать дачникам, которые уже начали стройку? Таких - миллионы. Им тоже нужно после 1 января 2019 года подавать в администрацию уведомление о начале строительства? А если этого не сделать - не заставят ли сносить строящийся дом? Ведь ограничения по высотности (не выше трех этажей начнут действовать тоже с нового года).

- Все зависит от того, получал ли человек в действующем порядке разрешительную документацию, - поясняет "Российской газете" руководитель практики "Земля. Недвижимость. Строительство" юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Евгений Пугачев. - Если человек перед началом строительства индивидуального жилого дома или садового дома получил в установленном порядке разрешение на строительство, то направлять уведомление, предусмотренное вносимыми изменениями, нет никакой необходимости. Им и так уже соблюдены нормы действующего законодательства, а вносимые изменения не будут иметь обратной силы и распространяться на отношения, возникшие до их вступления в силу. Но, если человек приступил к строительству, не оформив никаких градостроительных документов в соответствии с действующим порядком, то для госорганов этот человек к строительству не приступал и с высокой вероятностью для легализации постройки потребуется направление уведомления и прохождения процедуры, предусмотренной вносимыми изменениями. Соответственно, нужно будет корректировать параметры стройки, если они выходят за рамки нововведений.

Евгений Корчаго уточняет, что на строительство нового объекта как на землях для индивидуального жилищного строительства, так и в дачных объединениях нужно получать разрешение. В нем указываются параметры будущего объекта, его предназначение, конкретное месторасположение. И такое разрешение опять же выдает местная администрация. Этот порядок действует уже более года.

Построить баню, беседку, сарай или асфальтировать дорожку можно без всяких разрешений и уведомлений. И в следующем году ничего не изменится.

По завершении строительства (через месяц после окончания стройки) надо снова подавать уведомление в администрацию с приложением технического плана садового дома и ждать ответное уведомление о соответствии стройки требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Местная администрация обязана предоставить такой документ в течение 7 дней. При этом, как администрация будет проверять, что дачник настроил, - не забота самого застройщика. Его задача уведомить, что стройка завершена. Важный момент: подать документы на регистрацию дачи в собственность после 1 января следующего года дачник самостоятельно уже не сможет. Регистрация собственности на дом происходит в порядке межведомственного обмена через местную администрацию - после выдачи уведомления о соответствии. Администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр для регистрации собственности.