Портал Superjob провел опрос, в котором попросил жителей Москвы и Санкт-Петербурга рассказать, сколько в 2018 году они потратили денег на летний отпуск (или собираются потратить в расчете на одного человека).

Результаты оказались довольно неожиданными. В этом году жители двух столиц стали довольно скромными в своих тратах на отдых. Так, 29,6% москвичей потратили на отпуск менее 10 тысяч рублей на человека. В северной столице таких экономных оказалось 22,2 %.

От 25 до 40 тысяч рублей на отдых отдали 11,6% москвичей и 16,9% жителей Санкт-Петербурга.

Шиковали 10,3% жителей столицы и 6,5 % жителей Санкт-Петербурга. Их траты на отпуск составили более 100 тысяч рублей на человека.