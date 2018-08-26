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26.08.2018 10:55
Рубрика: В мире

Абэ в 3 раз выставит свою кандидатуру на пост лидера правящей партии

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен снова выставить свою кандидатуру на пост лидера правящей в Стране восходящего солнца Либерально-демократической парии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

"В следующем месяце я приму участие в выборах главы ЛДП", - заявил Абэ.

Официально предвыборная кампания начинается 7 сентября - за две недели до голосования, которое состоится 20 сентября. Победитель выборов автоматически становится главой правительства. Борьба развернется между Абэ и бывшим министром обороны Сигэру Исиба (ранее он также занимал должность генерального секретаря партии). Как ожидается, действующий лидер ЛДП вновь одержит победу (уже в третий раз), его поддерживают около 70 процентов законодателей.

В Японии бывший генсек ЛДП поборется с Абэ за премьерское кресло

В голосовании примут участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов ЛДП. Победитель будет определен простым большинством.

В случае победы Абэ сможет управлять страной в течение еще трех лет. Ранее политик заявил, что цели, которые он поставил перед собой шесть лет назад, когда он занял кресло премьер-министра, не изменились. Он также напомнил о своем стремлении пересмотреть конституцию страны. "Пришло время внести поправки в конституцию", - заявил политик.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах.

В мире Восточная Азия Япония
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