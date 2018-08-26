Абхазия и Южная Осетия отмечают десятилетие независимости

Абхазия и Южная Осетия отмечают сегодня десятилетие со дня признания Москвой независимости двух республик. Как ожидается, в празднованиях примут участие делегации из РФ (от Совета Федерации, Госдумы, отдельных регионов). В Цхинвале, в частности, побывают посол САР в РФ Рияд Хаддад, лидер ДНР Александр Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

В Южной Осетии к юбилею подготовили масштабную культурно-историческую реконструкцию, в которой примут участи около 2 тысяч человек. Вечером в концерте примут участие звезды российской и осетинской эстрады, также состоится лазерное шоу - световая реконструкция истории Южной Осетии с древнейших времен до момента признания Россией и салют. А завтра в Цхинвале пройдет Второй международный осетинский рок-фестиваль Iron Rock. Из-за различных мероприятий движение в городе перекрыто на нескольких улицах. Также под усиленный контроль взята граница с Грузией.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что 26 августа 2008 года - самое важное событие в истории его страны. При этом он не скрывает, что вхождение Южной Осетии в состав России является целью его жизни. "Я бы хотел видеть Осетию в составе РФ", - отметил Бибилов. По его мнению, именно РФ является "сдерживающим фактором" в вопросах безопасности закавказской республики.

В Абхазии также пройдет множество мероприятий. В Сухуме пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу, откроется фотовыставка, на которой представлены свыше 120 фотографий, большая часть которых была сделана в августе 2008 года. Завершится день, естественно, праздничным концертом.

Впрочем, праздновать этот юбилей будут и в различных городах России, там, где существуют южноосетинские и абхазские диаспоры. Так, в Санкт-Петербурге ожидается мотопробег.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия по приказу президента Михаила Саакашвили обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Затем в столицу Южной Осетии при мощной поддержке танков и бронетехники вошли сухопутные силы грузинской армии, а также спецназа МВД Грузии. Параллельно грузинские войска предприняли штурм лагеря российских миротворцев. Погибли десять человек, около сорока были ранены. Находящиеся на территории городка здания и техника были практически полностью уничтожены.

Для защиты мирных жителей в республику были введены российские военные. После пяти дней боевых действий они вытеснили грузинских солдат из региона. Как неоднократно подчеркивали в МИД РФ, что российская военная операция преследовала единственную цель - прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений, ее организация и проведение были строго пропорциональны угрозе со стороны Тбилиси, и по завершению операции подразделения ВС РФ были выведены с территории Грузии. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

На данный момент независимость Абхазии и Южной Осетии признана лишь пятью государствами: Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией. Прежде в этот список также входили Тувалу и Вануату. Однако впоследствии эти два островных государства установили дипломатические отношения с Грузией, что де-факто влечет за собой аннулирование признания Южной Осетии и Абхазии, которые официальный Тбилиси считает частью своей территории.