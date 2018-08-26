Именно в силу объективных причин, дал понять глава государства, эта тема подробно обсуждалась на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Белорусский руководитель отметил при этом, что сам стал инициатором обсуждения данной темы. "Мы очень много уделили внимания обсуждению этих вопросов в контексте российско-американских отношений и, естественно, их влияния на Беларусь".

В США, пояснил он, "большая часть общества, которая не является сегодня безмолвной, поддерживает Дональда Трампа. Но элите, какой-то части, особенно демократической, не нравится поведение американского лидера". Лукашенко высказал мнение, что если Трамп отойдет от жесткой риторики, то "очень многое выиграет для США". "Недавно сказал, якобы, оправдываясь: "Вот, если мне импичмент объявят, то все беднее станут". Какой импичмент? Надо работать и надо бороться за свои идеи", - считает президент РБ. Он добавил, что в США происходит много чего непонятного для обывателя и даже для политиков.

Белорусский президент выразил благодарность Владимиру Путину за "высказанную точку зрения по ситуации в мире, и, прежде всего, ситуации в США и воздействию этой ситуации на мир в целом". Он откровенно признался, что Минск испытывает проблемы экономического характера в связи с западными санкциями, введенными в отношении соседнего государства, и напомнил, что "в свое время от большого обвала российского рубля РБ потеряла порядка $3 млрд только на курсовых разницах".

Поэтому с присущим ему темпераментом Лукашенко назвал "идиотизмом" заявления о желании Беларуси "мышковать на российских трудностях". Президент отметил, что, хоть он и состоит в дружеских отношениях с президентом России, они порой очень жестко ставят вопросы друг перед другом. "Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу характера", - самокритично резюмировал белорусский руководитель.