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Рубрика: Экономика

Клиенты сохраняют лицо

Банки отложили идентификацию по голосу и лицу на 2019 год
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Если вам нужно открыть вклад, получить кредит или перевести деньги, необязательно идти в банк. Можно сделать это дистанционно, пройдя удаленную идентификацию с помощью биометрических данных. Для этого нужно сдать в Единую биометрическую систему два типа данных - лицо и голос.
Фото: photoxpress
Насколько безопасна биометрическая идентификация личности

Сделать это можно в отделениях некоторых банков, которые начали собирать такую информацию, - Росбанке, Совкомбанке, ВТБ, Почта Банке, Абсолют Банке и других. Сбербанк биометрию пока не собирает. Всего, как рассказали "РГ" в Банке России, регистрация в Единой биометрической системе доступна более чем в 400 точках обслуживания 13 банков.

Сейчас все банки, как и планировалось, готовятся к поэтапному оснащению своих отделений для сбора биометрических данных и дорабатывают свои информационные системы для проведения удаленной идентификации, сообщили в Банке России.

До конца этого года сбор биометрических данных должен начаться в каждом пятом отделении банка

Сдать данные несложно - в банке вас сфотографируют, а также попросят прочитать текст, чтобы записать голос. Создатели единой системы отмечают, что лицо и голос - самые распространенные сегодня технологии, а идентификация, например, по рисунку вен, сетчатке глаза или отпечатку пальцев требует наличия специального считывающего оборудования. В массовом сегменте оно недоступно.

Собранная биометрия хранится не в банке, а на единой цифровой платформе, в защищенном хранилище оператора единой системы "Ростелекома". То есть если вы сдавали данные в одном банке, то услуги с помощью удаленной идентификации сможете получить не только в нем, но и в других кредитных организациях.

Фото: Depositphotos.com
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Правда, пока банки в основном собирают данные, а дистанционные услуги на основе биометрии массово начнут оказывать в следующем году. Причем скорость сбора данных разная - так, в Росбанке "Российской газете" рассказали, что биометрию сдали более 400 человек со всей России, а в банке "Хоум Кредит" - около 40 человек. Всего, по данным "Ростелекома" на начало августа, в единую систему сдали данные 1,2 тысячи человек.

В "Хоум Кредите" первым продуктом, который можно оформить удаленно, стал онлайн-кредит на покупку товара, рассказала директор департамента риск-процессов банка Светлана Напорова.

Росбанк "находится в процессе подготовки продуктовых предложений для дистанционного обслуживания", рассказала заместитель директора по операционной деятельности Марина Фролова.

В ЦБ РФ отмечают, что банки будут постепенно обеспечивать в своих структурных подразделениях сбор биометрических данных по мере готовности технологической инфраструктуры. До конца этого года такой сервис должны предоставлять не менее 20 процентов структурных подразделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года - 60 процентов, до конца 2019 года - 100 процентов.

"Для такого инновационного проекта требуются еще определенные правки в нормативно-правовой базе, но развитию дистанционных услуг это не препятствует, - полагает Светлана Напорова. - Более важный аспект - наполненность базы".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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