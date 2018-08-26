28 августа исполняется 190 лет со дня рождения Льва Толстого. По старому стилю. По новому стилю мы отметим его юбилей 9 сентября...

Хотя будь моя воля, я бы официально отмечал дни рождения, юбилеи и годовщины смерти великих людей России в те даты, в которые они реально родились и ушли в мир иной, а не по новому стилю.

Когда родился Толстой, в Ясной Поляне было 28 августа 1828 года, а не 9 сентября. Лето, а не осень. Вроде бы мелочь, а важно. В России конец лета и начало осени - такой же важный рубеж, как и конец зимы - начало весны. Даже если погода не меняется, а она, конечно, нарочно в эти сроки не меняется, потому что природа не знает наших дат и чисел.

Я бы отмечал юбилеи великих людей в даты, в которые они родились, а не по новому стилю

Толстой был "летним" ребенком, а не "осенним". И осенью он умер, а не родился.

Но даже не это главное. Возможно, не все знают, что Лев Толстой, уже не веря в Церковь и любого рода мистику, "чудеса" или, как он писал, "грубое колдовство", тем не менее оставался суеверным человеком. Например, он признавался, что во время личных молитв на прогулках в парке или в лесу по привычке крестится и считает это совершенно естественным. Это признание вызвало ужас у главного "толстовца" Владимира Черткова. Он попросил Толстого позволить ему записать с его слов, что крестится он "по привычке", так сказать, непроизвольно, чтобы если вдруг такое случится перед его смертью, Чертков мог бы заявить, что это "по привычке". Первые ученики всегда бегут впереди паровоза.

Были у Толстого и смешные суеверия. Например, он искренне верил, что если утром подштанники и нательную рубашку надеть наизнанку, то весь день пойдет наискосок.

Но главное суеверие в жизни Толстого было связано с числом 28. Он не оставил без внимания, что родился именно 28-го числа 28-го года. И разные события в своей жизни и жизни героев своих произведений он приурочивал к этому числу.

Допустим, можно посчитать случайностью появление даты 28 августа в "Войне и мире": "С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы". Но в последнем романе Толстого "Воскресение" число 28 явно неслучайно. Именно 28 апреля принимается решение суда по делу Катюши Масловой. Невиновную девушку, когда-то соблазненную князем Нехлюдовым, осуждают на четыре года каторги. С этого дня начинается духовное перерождение Нехлюдова. Еще любопытнее, что роман заканчивается 28-й главой. И здесь описана ночь духовного воскресения князя Нехлюдова.

Нет никакого сомнения, что в некоторых произведениях и статьях Толстой сознательно играл числом 28. Так, цитируя в трактате "Что такое искусство?" плохие, как он считал, стихи французских поэтов, он, чтобы не быть заподозренным в предвзятости, "выписал во всех книгах то стихотворение, какое попадалось на 28-й странице". То есть он как бы давал поэтам фору, начальное преимущество, выписывая их стихи со счастливой страницы.

В жизни он тоже играл в это число. Иногда удачно, иногда - нет. Его первый ребенок, сын Сергей, должен был родиться вечером 27 июня. Но Лев Николаевич, сидя у постели 18-летней жены, уговаривал ее: "Душенька, подожди до полуночи". Соня так и поступила. Сергей родился после полуночи - 28-го. Кстати, имя Сергей придумал ему отец, но сначала он все-таки сверился по святцам (тогда он еще не конфликтовал с Церковью). К своей радости он нашел на 28 июня имя Валаамского чудотворца Сергия. И между прочим, из всех сыновей Толстых главным долгожителем оказался именно Сергей Львович, он прожил 84 года. Тоже случайность?

Известно, что поздний Толстой достаточно отрицательно относился к науке и ученым, считая это "барским" занятием, чуждым народным интересам. Но точные науки он любил. Например, математику. И он был несказанно рад, когда уже в пожилом возрасте узнал, что 28 - это еще и редкое "совершенное" число.

Главное суеверие в жизни Толстого связано с числом 28. Он родился 28-го числа 28-го года

28 августа 1891 года в Ясной Поляне отмечали 63-летие Толстого. Среди гостей находился известный московский ученый А. В. Цингер. Он вспоминал, как Толстой вышел к гостям, принял поздравления и сказал: "Я родился в двадцать восьмом году, двадцать восьмого числа, и всю мою жизнь двадцать восемь было для меня самым счастливым числом. И только недавно мне пришлось узнать, что и в математике двадцать восемь особенное совершенное число. Вот вы, математик, знаете вы, что такое - совершенные числа?"" А.В. Цингер знал про свойства чисел, но не помнил, что 28 - число "совершенное". "Вот, вот, - воскликнул Толстой, - совершенные - это такие числа, которые равны сумме всех чисел, на которые они могут делиться. 28 делится на 14, на 7, на 4, на 2 и на 1. 1+2+4+7+14 = 28. Это очень редкое свойство. Из первой сотни, кажется, только 28 и есть, а следующее совершенное число что-то 400 с лишком".

Он немного ошибся. В первой сотне "совершенным" числом является еще и 6, которое делится на 2, 3 и 1, что в сумме дает 6. Но следующим "совершенным" числом является уже только 496, затем 8128, затем 33 550 336; 8 589 869 056; 137 438 691 328; 2 305 843 008 139 952 128... То есть идут совершенно непостижимые нашим разумом космические числа. Причем мы даже не знаем бесконечно их множество или нет. Так что из привычных "совершенных" чисел 28 действительно очень редкое число. Толстому это явно льстило.

Остается добавить, что Толстой "ушел" из Ясной Поляны 28 октября 1910 года, а умер в 82 года. 28 - наоборот.